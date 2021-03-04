В МИД РФ назвали санкции Запада частью политики сдерживания России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Санкции государств Запада являются частью политики сдерживания по отношению к России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У этого подхода есть различные формы реализации, различные методологии, это и односторонние санкции, это и политическое давление, и вмешательство во внутренние дела, и кампании дезинформации», — сказала дипломат.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже минторг Соединенных Штатов опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия может избежать новых санкций, которые Вашингтон намеревается ввести против нее из-за ситуации с российским блогером в случае, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие.