Кравчук рассказал об угрозе выхода РФ из соглашения о перемирии в Донбассе

Экс-президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал о существовании угрозы выхода России из соглашения о перемирии в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба делегации в своем Telegram-канале.

На совещании ТКГ глава делегации выразил протест против опубликованного на сайте Народной милиции ДНР сообщения «о получении разрешения на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника».

«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей», — заявил Кравчук.

Ранее стало известно, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике разрешили стрелять по позициям Вооруженных сил Украины на упреждение.