Евросоюз призывает Венесуэлу пересмотреть решение о высылке посла ЕС

ЕС сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу дипмиссии Евросоюза персоной нон грата и призывает пересмотреть это решение. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведет только к дальнейшей изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только путем переговоров .

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас объявил европейского посла в стране Исабель Брильанте персоной нон грата.