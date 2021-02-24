Евросоюз призывает Венесуэлу пересмотреть решение о высылке посла ЕС
Максимс Краюшкинс
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ЕС сожалеет о решении властей Венесуэлы объявить главу дипмиссии Евросоюза персоной нон грата и призывает пересмотреть это решение. Об этом сообщает РИА «Новости».
«ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведет только к дальнейшей изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только путем переговоров .
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас объявил европейского посла в стране Исабель Брильанте персоной нон грата.
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