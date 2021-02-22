Встреча Путина и Лукашенко длится больше шести часов

Встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко длится больше шести часов.

Главы государств встретились около трех часов дня в Красной Поляне. После переговоров они покатались на лыжах и сноубордах. Белорусский лидер также подарил российскому коллеге корзину белорусских товаров.

Ранее Кремль опроверг присутствие заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на встрече Путина и Лукашенко в Красной Поляне.