Встреча Путина и Лукашенко длится больше шести часов
Карина Казанцева
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Встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко длится больше шести часов.
Главы государств встретились около трех часов дня в Красной Поляне. После переговоров они покатались на лыжах и сноубордах. Белорусский лидер также подарил российскому коллеге корзину белорусских товаров.
Ранее Кремль опроверг присутствие заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на встрече Путина и Лукашенко в Красной Поляне.
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