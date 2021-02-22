Зеленский: Украина не выполнила требования МВФ

Украина не выполнила ряд требований Международного валютного фонда и не получила очередной транш. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

По словам Зеленского, Украина рассчитывает получить средства до конца года.

«Программа не выполнена из-за некоторых вещей. Например, по юридическому направлению — закон о Высшем совете правосудия. Их кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать. Это непросто», — отметил Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает получить деньги до конца года.

Ранее стало известно, что миссия МВФ закончила свою работу на Украине.