Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне. Об этом пишет РИА «Новости».

Политики выехали на трассу после переговоров. Главы государств заехали на один из склонов на снегоходах. Путин и Лукашенко также поприветствовали туристов на Красной поляне и помахали им.

Ранее в Сочи началась встреча Путина и Лукашенко. Главы государств должны подробно обсудить широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.