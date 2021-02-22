Боррель заявил о «нарастающих репрессиях» в Белоруссии

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Белоруссии из-за возможных нарастающих репрессиях против защитников прав человека и оппозиции. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

В понедельник, 22 февраля, состоится встреча министров иностранных дел сообщества. Как отмечает агентство, изначально вопрос о ситуации в Белоруссии не стоял на повестке дня этой встречи, однако был вынесен на нее по инициативе Борреля.

«В Белоруссии репрессии нарастают и усиливаются, происходит запугивание населения, мы должны обсудить возможный ответ со стороны Евросоюза», — полагает Боррель.

Накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что противники нынешнего президента страны Александра Лукашенко проиграли. Тем не менее оппозиция не намерена на этом заканчивать свою деятельность.