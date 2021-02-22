Британия призовет СПЧ ООН отреагировать на ситуацию с правами человека в России

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своей речи на сессии Совета ООН по правам человека призовет принять меры в связи с «систематическими нарушениями прав человека» в России, Белоруссии, Мьянме и Китае. Об этом сообщает РИА «Новости», в распоряжении которого есть выдержки речи Рааба, с которой он в понедельник, 22 февраля, выступит на открытии сессии Совета.

Агентство отмечает, что во фрагментах речи Рааба сказано, что «Россия не выполняет свои международные обязательства».

«Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в сфере прав человека и ценностям, преданности которым мы добиваемся и которые мы пообещали поддерживать», — указывается в тексте речи Рааба.

Ранее сообщалось, что США не исключают введение новых мер против России за «нарушение прав человека».