МИД Украины попросит Евросоюз ввести новые санкции против России из-за Крыма

Министерство иностранных дел Украины готовит документы для обращения к Евросоюзу с просьбой ввести новые санкции против России, считая, что РФ нарушает права человека в Крыму. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены за такие нарушения прав человека», — сказал политик.

По его словам, уже в пятницу, 19 февраля, он намерен подписать соответствующие документы и обратиться к Европейскому союзу с просьбой по введению санкций.

При этом он добавил, что вопрос о ситуации в Крыму будет вынесен на заседание Генеральной ассамблеи ООН 23 февраля, во время которого будет представлен доклад о ситуации в Донбассе и на полуострове.

«Последняя волна репрессий против крымских татар будет темой обсуждения на Генассамблее ООН», — заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина планирует работать в международных судах «для привлечения к ответственности России» и увеличения политического давления на РФ.

В среду, 17 февраля, ФСБ задержала в Крыму шесть человек по подозрению в совершении действий, связанных с организацией «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России). Позже Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых из шести задержанных. В МИД Украины назвали эту ситуацию политическим преследованием.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.