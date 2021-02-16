Посольство России ответило на призыв Эстонии о введении новых санкций

Российское посольство в Эстонии прокомментировало заявление парламента страны с призывом к властям ЕС разработать в отношении России «эффективную политику санкций». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению диппредставительства, такие тезисы привносят негатив в диалог Москвы и Таллина.

В ответ эстонские парламентарии вспомнили о словах президента России Владимира Путина в рамках онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021» о необходимости вести диалог между странами «по-честному» и «без фобий».

Российская дипмиссия после этого указала на то, что новое правительство Эстонии в первые дни работы указало на «отсутствии «оснований» для выстраивания отношений с Россией», сопроводив это высказываниями об «исходящей от страны угрозе».

«Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились», — подчеркнули в посольстве России в Эстонии.

Ранее парламент Эстонии выступил за введение новых европейских санкций в отношении России.