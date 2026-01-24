В Подмосковье мужчина изрезал собутыльников и поджег квартиру

В Дмитрове мужчина напал с ножом на двух знакомых и устроил пожар

В Московской области мужчине предъявлено обвинение в нападении с ножом на двух знакомых и поджоге квартиры. Об этом сообщает СУ СК РФ области.

Инцидент произошел 18 января в одной из квартир на улице 2-я Центральная в Дмитрове. По данным следствия, между тремя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт.

В ходе ссоры 25-летний фигурант нанес двум своим знакомым множественные ножевые ранения в область шеи и груди. Спасти их не удалось. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег квартиру и скрылся.

Полицейским удалось установить личность нападавшего и задержать его. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Москве 53-летний местный житель из ревности подкараулил у подъезда бывшую жену и ее нового сожителя и напал на них с ножом, женщину спасти не удалось.

Ранее в Екатеринбурге арестовали местного жителя, плеснувшего кислотой в лицо сожительницы.