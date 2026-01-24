Назван фактор, при котором ЦСКА сможет бороться за чемпионство в РПЛ

Известный российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что московский ЦСКА сможет бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) только в том случае, если усилит атакующую линию. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мне кажется, если у ЦСКА появится центральный нападающий уровня Даку или Кордобы, тогда клуб вполне может побороться за чемпионство. А так, без атаки, когда забивают защитники и полузащитники. Поэтому я сомневаюсь», — заявил он.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В 19-м туре РПЛ ЦСКА на выезде 1 марта сразится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток для футболистов прозвучит 19:00 по московскому времени.

Ранее клубу РПЛ запретили регистрировать новых игроков из-за долгов.