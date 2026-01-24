Размер шрифта
Дочь страдающей от тяжелой болезни Тереховой рассказала о состоянии актрисы

Дочь Тереховой Анна заявила, что состояние актрисы соответствует болезни
В. Бондарев/РИА Новости

Дочь страдающей от тяжелой болезни актрисы Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери. Анну Терехову цитирует РИА Новости.

По словам Анны, состояние матери типично для состояния пациентов с болезнью Альцгеймера.

«Состояние здоровья соответствует этой болезни, мама под наблюдением врачей», — говорит Анна.

Она призвала поклонников таланта матери чаще смотреть фильмы с ее участием матери, вспоминать ее спектакли и думать о ней «с добром и радостью». По словам Анны Тереховой, ей пишет множество людей с пожеланиями здоровья, поздравлениями и «прекрасными словами».

«Я все читаю маме, всегда обнимаю, когда просят обнять», — добавила она.

83 летняя народная артистка России Маргарита Терехова наиболее известна по ролям в фильмах «Зеркало» (1974), «Собака на сене» (1978), «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978), «Только для сумасшедших» (1991).

Ранее дочь Тереховой призналась, что попала в фильм Дружининой после интервью с мамой на ТВ.

