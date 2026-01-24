Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В ГД отреагировали на слухи об использовании ChatGPT при написании законопроекта

ГД РФ опровергла сообщения об использовании ChatGPT для написания законопроекта
JarTee/Shutterstock/FOTODOM

Комитет нижней палаты российского парламента по молодежной политике не использовал ChatGPT во время написания текста проекта, касающегося обновления закона о государственной поддержке молодежных и детских некоммерческих организаций (НКО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

В заявлении отмечается, что депутаты совместно с командой юристов самостоятельно готовили материалы к законопроекту. Работа велась на протяжении двух лет.

«Сама пояснительная записка написана человеком, что подтверждает анализ рекомендованным к использованию в государственных органах российским ИИ-ассистентом GigaChat», — подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что наличие в пояснительной записке ссылки на исследование с UTM-меткой из ChatGPT связано с тем, что работавший с документом сотрудник аппарата комитета использовал ИИ для быстрого поиска только источника самого исследования.

В январе на официальном сайте Государственной думы РФ был опубликован законопроект о внесении изменений в закон о поддержке молодежных и детских НКО и пояснительная записка к нему. При этом журналисты предположили, что документ был написан с использованием американского чат-бота ChatGPT. Они пришли к такому выводу в связи с наличием в одной из сносок ссылки на результаты опроса проекта «Пульс НКО» с UTM-меткой source=chatgpt․com. СМИ не исключили, что кто-то мог вручную дописать фрагмент source=chatgpt․com.

Ранее тренер российского футбольного клуба использовал ChatGPT при подготовке к матчу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27698149_rnd_9",
    "video_id": "record::ba598a03-6069-48ac-96c6-9a7a463a77fe"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+