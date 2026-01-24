В ГД отреагировали на слухи об использовании ChatGPT при написании законопроекта

Комитет нижней палаты российского парламента по молодежной политике не использовал ChatGPT во время написания текста проекта, касающегося обновления закона о государственной поддержке молодежных и детских некоммерческих организаций (НКО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

В заявлении отмечается, что депутаты совместно с командой юристов самостоятельно готовили материалы к законопроекту. Работа велась на протяжении двух лет.

«Сама пояснительная записка написана человеком, что подтверждает анализ рекомендованным к использованию в государственных органах российским ИИ-ассистентом GigaChat», — подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что наличие в пояснительной записке ссылки на исследование с UTM-меткой из ChatGPT связано с тем, что работавший с документом сотрудник аппарата комитета использовал ИИ для быстрого поиска только источника самого исследования.

В январе на официальном сайте Государственной думы РФ был опубликован законопроект о внесении изменений в закон о поддержке молодежных и детских НКО и пояснительная записка к нему. При этом журналисты предположили, что документ был написан с использованием американского чат-бота ChatGPT. Они пришли к такому выводу в связи с наличием в одной из сносок ссылки на результаты опроса проекта «Пульс НКО» с UTM-меткой source=chatgpt․com. СМИ не исключили, что кто-то мог вручную дописать фрагмент source=chatgpt․com.

