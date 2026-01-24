Премьер Италии понадеялась, что Трамп в итоге получит Нобелевскую премию мира

Премьер Мелони понадеялась, что Трамп получит Нобелевскую премию мира за Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что президент США Дональд Трамп когда-нибудь получит Нобелевскую премию мира. Ее слова приводит агентство ANSA.

Мелони понадеялась, что усилия американского лидера положат конец конфликту на Украине. В таком случае правительство Италии поддержит присуждение Трампу награды, уточнила премьер.

«Я надеюсь, что мы сможем вручить Нобелевскую премию мира Трампу», — сказала Мелони.

Она добавила, что верит в способность президента США «изменить ситуацию к лучшему и обеспечить справедливый и прочный мир для Украины». В таком случае Трампа «наконец» можно будет номинировать на награду, констатировала политик.

19 января стало известно, что Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, в котором заявил, что раз его страна не присудила ему Нобелевскую премию мира, то он больше не считает себя обязанным думать исключительно о мире.

Ранее в Польше назвали поведение Трампа «шоу» и «цирком».