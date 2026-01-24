Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

И.о. президента Венесуэлы рассказала об угрозе убийством за отказ сотрудничать с США

Родригес заявила, что США угрожали ей убийством за отказ от сотрудничества
Cristian Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после похищения лидера республики Николаса Мадуро американские власти пригрозили ей убийством. Ее слова приводит газета The Guardian.

Родригес рассказала, что американские военные во время операции по захвату Мадуро угрожали убить ее, министра иностранных дел Хорхе Арреаса и министра внутренних дел Диосдадо Кабельо, если они не будут сотрудничать.

«Как вы понимаете, угрозы начали поступать с первой же минуты похищения президента. Нам, Диосдадо, Хорхе дали 15 минут на ответ. В противном случае они бы нас убили», — сказала она.

По ее словам, сперва им сказали, что Мадуро и его супругу уже убили. Позднее выяснилось, что они взяты в заложники.

«И столкнувшись с информацией, которую нам сказали, что их убили, <...> мы сказали: мы готовы разделить ту же участь», — заявила она.

Родригес добавила, что угрозы и шантаж продолжаются до сих пор.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

Ранее стало известно, как американцы оценивают операцию США в Венесуэле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27698263_rnd_6",
    "video_id": "record::31f146cb-1c31-416d-864b-6024c08ea3f5"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+