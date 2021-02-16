В Кремле оценили сроки возвращения Путина к очному режиму работы

Очный режим проведения мероприятий участием президента России Владимира Путина может восстановиться в течение нескольких месяцев, однако точно сказать нельзя, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Возобновится [очный режим], я думаю, в течение нескольких месяцев. Так или иначе, будем постепенно. Но это такой прогноз, который трудно давать точно», — отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что привык к работе в дистанционном формате.