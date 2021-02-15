Кравчук заявил о невозможности договориться с РФ по Донбассу

Украинская сторона не может договориться с российской по судьбе Донбасса. Об этом заявил первый президент Украины, глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Он пожаловался на то, что Россия имеет статус посредника в переговорах, а это якобы мешает достичь консенсуса.

«Договориться с Россией об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, невозможно», — цитирует Кравчука «Интерфакс».

Притом бывший глава государства не видит в ближайшем будущем изменений по сложившейся ситуации, так как движения вперед нет.

Днем ранее Кравчук заявлял, что Россия хочет забрать Донбасс. Он рассказал о «плане» российских властей по созданию «национально-русских государств» как на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так и в районах Донбасса, подконтрольных Киеву.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.