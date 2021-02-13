Новое правительство Италии во главе с Драги принесло присягу

Новое правительство Италии во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы.

Церемония прошла в президентском Квиринальском дворце, говорится на его сайте. Премьер и министры поклялись служить на благо Италии и подписали соответствующий документ.

Отмечается, что большинство ключевых постов сохранились за министрами, входившими в предыдущее правительство Джузеппе Конте.

Конте подал заявление об отставке 26 января на фоне политического кризиса, развернувшегося внутри страны. Драги согласился возглавить новое правительство Италии после беседы с президентом 12 февраля.