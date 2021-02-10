Президент США Джо Байден объявил, что в Пентагоне создана рабочая группа по Китаю. Об этом пишет РИА «Новости».

«Нам нужно отвечать на растущие вызовы со стороны Китая», — сказал глава государства.

По его словам, группа будет вырабатывать «общеправительственный подход» к Китаю, представив рекомендации по ключевым вопросам отношений между Вашингтоном и Пекином.

Ранее Байден заявил, что США и Китай не должны конфликтовать, несмотря на острую конкуренцию.