В Кремле ответили на слова Борреля о новых санкциях против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле внимательно следят за заявлениями главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Как известно, Боррель на минувшей неделе посетил Москву. Накануне он заявил, что предложит ввести новые антироссийские санкции. Также глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз будет и дальше поддерживать «команду Алексея Навального».

«По той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута (ситуация с Навальным. — «Газета.Ru»), — того, кого они поддерживают», — сказал Песков, комментируя высказывания Борреля.

Он заявил, что в ЕС «поддерживают осужденного». При этом «непонятно только в чем его поддерживают», добавил Песков.