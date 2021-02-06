МИД Украины выразил солидарность с высланными из России европейскими дипломатами

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с высланными из России послами Германии, Польши и Швеции.

«Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам», — говорится на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что поступок России противоречит Венской конвенции.

Ранее в МИД РФ объявили персонами нон грата дипломатов Германии, Польши и Швеции, так как они участвовали в несогласованных акциях. Дипломатические сотрудники генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве должны покинуть страну в ближайшее время. Три европейских страны в свою очередь пригрозили Москве за высылку дипломатов. Также решение России осудили в Вашингтоне.