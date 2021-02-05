Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала необоснованной высылку немецкого, шведского и польского дипломатов из России за участие в несанкционированных акциях. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, Германия приняла к сведению высылку дипломатов.

«Мы считаем эту высылку необоснованной и считаем, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России», — сказала Меркель.

Ранее Москва объявила, что высылает дипломатов ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях.