Экс-глава МИД Латвии призвал не вмешиваться во внутренние дела России

Латвии не следует указывать России, как действовать в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на экс-министра иностранных дел Латвии Яниса Юрканса.

Юрканс заявил, что недавно получил от нынешнего главы МИД Эдгара Ринкевича поздравление в связи со столетием латвийской дипломатии. В нем глава ведомства пишет о том, что независимость страны завоевали сердцем, а сохранить ее надо умом.

«То, что сейчас голосовали за какую-то резолюцию о том, чтобы осудить то, что делается в России – я думаю, мы просто не осознаем, что нужен ум, чтобы жить рядом с Россией. Чтобы понимать, что происходит в России и не вмешиваться туда, куда не следует», – сказал Юрканс.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.