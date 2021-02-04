Лавров поговорит с Боррелем об искажении Западом фактов происходящего в РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на завтрашней встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем затронет комплекс вопросов по теме искажения Западом фактов происходящего на территории России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, Лавров поговорит о недопустимых высказываниях, о псевдо-оценках, об искажении фактов на Западе.

Также Захарова рассказала, что Москва намерена провести с США серьезный разговор об их реакции на прошедшие на российской территории несогласованные акции.