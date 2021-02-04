СМИ: Экс-кандидат в президенты Франции задержан по делу о сексуальных домогательствах

Лидер французской партии «Народный республиканский союз», кандидат в президенты на выборах в 2017 году Франсуа Асселино задержан в рамках расследования дела о сексуальных домогательствах, моральном давлении и изнасиловании. Об этом сообщает журнал Point.

По данным издания, расследование этого дела началось 15 мая 2020 года.

Отмечается, что 63-летний политик с 3 февраля отвечает на вопросы следователей.

Жалобы против Асселино подали его бывшие сотрудники, обвиняя его в домогательствах, оказании морального давления и сексуальном насилии.

Ранее политик отвергал обвинения, называя их ложью и клеветой. Он утверждает, что подобные обвинения выдвигаются с целью создать препятствия для его участия в выборах в президента во Франции в 2022 году. Асселино намерен подать жалобу за клевету.