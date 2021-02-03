Зеленского предупредили об ответственности за санкции против телеканалов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется нести ответственность за незаконные санкции против телеканалов, уверен глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Его заявление опубликовано на сайте партии.

«Окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов <...> Но за такие решения неизбежно придется нести ответственность», – отмечает Медведчук.

Он поясняет, что в соответствии с украинским законодательством санкции могут вводиться против иностранных государств, юридических или физических лиц, однако попавшие под санкции телеканалы являются украинскими юридическими лицами.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».