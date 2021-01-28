Глава МИД ФРГ заявил о неизменности позиции Берлина по «Северному потоку — 2»

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что с приходом к власти новой администрации в США ФРГ не станет менять позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2». Его слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что принципиальная позиция Берлина по данному вопросу неизменна.

Министр также считает, что Вашингтону необходимо рассмотреть вопрос того, являются ли санкции и штрафные меры верным инструментом в разговоре с союзниками.

В середине января немецкие власти выдали разрешение на строительство «Северного потока — 2» в водах Германии.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.