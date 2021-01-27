ЕС выступил с ультиматумом к Польше

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Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз выдвинул Польше ультиматум, дав Варшаве месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. Властям страны уже было направлено соответствующее мотивированное заключение, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В нем указывается, что у польских властей есть месяц на то, чтобы дать ответ на данное дополнительное заключение и принять необходимые меры, «чтобы соответствовать европейскому праву».

«В противном случае ЕК может обратиться в Суд Евросоюза», — сказано в сообщении ЕК.

Как отмечается, Брюссель был не удовлетворен предыдущими ответами Варшавы на запросы.

Еврокомиссия направила властям Польши официальное уведомление о запуске процедуры по устранению нарушений в связи с новым законом о судебной реформе в апреле 2020 года. В ЕС считают, что он может лишить независимости польских судей.

В ноябре Будапешт и Варшава отказались от поддержки проекта бюджета Евросоюза из-за несогласия с созданием механизма контроля соблюдения принципа верховенства права.