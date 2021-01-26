Пушков счел намеком слова Псаки о звонке Байдена Путину

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление пресс-секретаря американского лидера Джо Байдена Джен Псаки о возможном телефонном разговоре президентов США и России. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Пушков задал риторический вопрос о том, должен ли российский глава Владимир Путин первым звонить американскому коллеге Байдену.

Он отметил, что в политике важны все «условности». В данном случае такой «условностью» выступает вопрос о том, кто из лидеров решится на первый звонок.

Пушков добавил, что в данной ситуации подобные условности особо важны из-за настроя, с которым Байден пришел в Белый дом.

Ранее Псаки заявила, что Байден берет телефон и общается с иностранными лидерами, но у нее нет прогнозов о телефонных разговорах американского президента и Путина. По мнению Пушкова, это — намек на то, что первый шаг должен сделать Путин.