Пушков указал на намек администрации Байдена Путину

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о возможном телефонном разговоре главы Белого дома и президента России Владимира Путина.

Ранее Псаки заявила, что Байден берет телефон и общается с иностранными лидерами, но у нее нет прогнозов о телефонных разговорах американского президента и Путина.

Он отметил, что «намек ясен» и при этом «даже слишком».

«Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает — важно все», — написал в своем Telegram-канале Пушков.

По его мнению, подобные условности приобретают особенную важность из-за настроя, с которым Байден прибыл в Белый дом, и его слов о России как о «враге США».