В Госдуме прокомментировали попытку Киева оспорить полномочия РФ в ПАСЕ
Попытка Украины оспорить полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была предсказуемой. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.
«Полномочия были оспорены предсказуемо и при голосовании набрали всего 38 голосов», — отметил депутат.
Он напомнил, что позиция России о неприемлемости санкций и ограничений остается неизменной.
По словам Слуцкого, ассамблея на данный момент более конструктивно настроена на сотрудничество с российской делегацией.
Ранее некоторые представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии. В частности, оспорить права российской делегации предлагала глава делегации Украины Мария Мезенцева.