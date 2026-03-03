Размер шрифта
ВККС объявила конкурс на должность председателя Мосгорсуда

Коллегия судей объявила конкурс на должность председателя Мосгорсуда
Антон Денисов/РИА «Новости»

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила конкурс на должность председателя Мосгорсуда. Об этом сообщается на сайте организации.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей председателя Калининградского областного суда, председателя Московского городского суда», — сказано в сообщении.

В декабре ВККС России рекомендовала Владимира Давыдова в качестве кандидата на должность первого заместителя председателя Верховного суда страны.

29 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Павла Степанова на должность временно исполняющего обязанности полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах РФ. Сейчас Степанов возглавляет департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования кабинета министров.

До этого пост представителя правительства Верховного суда РФ занимал Михаил Барщевский. 70-летний юрист покинул должность в связи с достижением предельного возраста.

Ранее суд изъял в доход государства активы экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой.

 
