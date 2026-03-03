«Отвратительно»: почетный президент РФС недоволен судейством в РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков остался крайне недоволен работой судей в матчах 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Судейство было отвратительное. Во многих матчах действующими лицами были не футболисты, а судьи. Это не должно быть. В футболе бытует правило: чем меньше судья заметен на поле, тем выше его квалификация. У нас все наоборот», — заключил он.

После возобновления чемпионата России возникло сразу несколько судейских скандалов. К примеру, в матче «Локомотива» и «Пари Нижнего Новгорода» главный арбитр Рафаэль Шафеев поставил спорный пенальти в ворота «железнодорожников» после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников». После игры президент РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой судейской бригады и заявил, что ему не хочется, чтобы такие пенальти назначались.

В итоге «Локомотив» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), туда же жалобу направила калининградская «Балтика» из-за отмененного гола в матче с петербургским «Зенитом».

