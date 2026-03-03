Размер шрифта
В США спрогнозировали «нокаутирующий удар» Ирана

Аналитик Уотсон: Иран может уничтожить всю нефтяную инфраструктуру арабских стран
Shutterstock

Иран может уничтожить всю нефтяную инфраструктуру ряда стран Персидского залива, обрушив их экономику и вызвав резкий скачок мировых цен на энергоносители. Об этом написал аналитик Алан Уотсон в соцсети X.

По словам аналитика, удары Ирана по энергетической инфраструктуре нескольких стран Персидского залива приведут к росту цен на энергоносители и создадут для президента США Дональда Трампа проблемы на промежуточных выборах в конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года.

«В считанные часы Иран может легко уничтожить всю нефтяную инфраструктуру Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ — это станет нокаутирующим ударом для экономик стран Персидского залива, вызовет резкий скачок мировых цен на энергоносители и создаст проблемы для Трампа на промежуточных выборах», — отметил он.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Дональд Трамп отметил, что поводом для ударов стал отказ Тегерана отступать от намерения создать свое ядерное оружие. В ночь на 1 марта Трамп сообщил об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В ответ на действия Вашингтона и Иерусалима Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока. Затем глава британского Минобороны Джон Хили сообщил, что Иран направил две ракеты в сторону Кипра, где находится британская военная база.

СМИ сообщили, что из-за иранских событий стоимость газа на лондонской бирже ICE впервые с февраля 2025 года превысила отметку в $600 за тысячу кубометров.

Ранее на Западе сообщили о скором истощении числа боеприпасов у США и Израиля.

 
