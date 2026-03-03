Размер шрифта
В Госдуме предположили, насколько затяжным окажется конфликт США и Ирана

Депутат Журавлев: США давно не пропускали столько ударов по своим оборонным объектам
Nacho Doce/Reuters

США рассчитывали устранить руководство Ирана и допустить к власти проамериканскую оппозицию, но Тегеран уверенно отвечает на удары, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«США и так уже завязли в войне с Ираном — посмотрите на пасмурные лица [президента США Дональда] Трампа и его министра войны [Пита] Хегсета в ситуационном центре. Соединенные Штаты со времен Перл-Харбора не пропускали столько значительных ударов по своей военной инфраструктуре. Расчет, очевидно, был на то, что, когда будет убито все руководство Ирана — сделано это, конечно, было сознательно и прицельно — к власти придет какая-то из групп проамериканской оппозиции. Как видим, этого не случилось, Иран очень быстро перегруппировался и уверенно отвечает. Причем цели явно определены заранее, потому что это преимущественно объекты американской военной инфраструктуры. У Тегерана есть четкий план противостояния, а вот союзники США в Персидском заливе уже запросили перемирия — ракеты для комплексов ПВО Patriot стремительно заканчиваются, и скоро вся эта «азиатская Швейцария» может попросту превратиться в руины», — считает Журавлев.

28 февраля США и Израиль атаковали ударами Иран. Дональд Трамп объяснил их тем, что Тегеран так и не отказался от своих ядерных амбиций. В ответ Иран атаковал Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока.
1 марта лидеры Франции, Германии и Великобритании выступили с совместным заявлением — они возмутились ракетными ударами Ирана по странам Ближнего Востока и призвали Тегеран прекратить их. В свою очередь премьер Испании Педро Санчес на своей странице в соцсети Х осудил военные действия США и Израиля против Ирана и призвал их прекратить.

Ранее в ЕС признали, что не были готовы к конфликту на Ближнем Востоке.

 
