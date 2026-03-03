Разведка Финляндии набирает людей со знанием русского языка для разведки

В Финляндии набирают разведчиков со знанием русского языка для работы за рубежом

Финская полиция безопасности Supo сообщила, что набирает людей со знанием русского или китайского языков для разведывательной работы в стране или за рубежом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также рассматриваются кандидаты, владеющие французским, испанским или менее распространенными языками.

«Работа предполагает сбор разведданных из человеческих источников посредством личного взаимодействия. В лучшем случае эта разведка может оказаться значимой для национальной безопасности Финляндии», — говорится в публикации.

По словам начальника разведывательного управления Supo Пекки Хилтунена, ведомство пытается привлечь кандидатов разнообразного происхождения. Он добавил, что опыт работы на госслужбе не является обязательным требованием для сотрудников разведки.

До этого сообщалось, что финская разведка намерена получить право на ведение слежки в жилых помещениях. В настоящее время военная разведка не может прослушивать разговоры иностранных разведчиков, если те проводят встречу в чьем-то доме. В связи с этим ведомство хочет расширить свои полномочия.

Ранее в Финляндии заявили о «посторонних голосах» при звонках в Россию.