«98 тысяч рублей поражают»: в Госдуме возмутились цифрами средних зарплат по Росстату

В России необходимо пересмотреть методику расчета средних зарплат, а Росстат подчинить напрямую президенту, чтобы ведомство перестало быть «отделом хорошего настроения» при Минэкономики РФ. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Росстат выдал оценку средней номинальной зарплаты по стране — больше 98 тысяч рублей. Не сомневаюсь, что многих граждан поразила эта сумма, которую они в месяц никогда не получали. Методика оценки такова, что в ней учитываются баснословные доходы топ-менеджеров и руководителей всех мастей, которые тянут вверх средний показатель. Чуть ближе к реальности медианная зарплата, а она по Росстату составляла почти 74 тысячи рублей. При этом независимые аналитики оценивают медиану в 58 тысяч и меньше. Разрыв со средней зарплатой по Росстату — почти в два раза! И эти разрывы отражают не только изъяны в статистике, но и огромное неравенство доходов. А в итоге государство просто не имеет объективных данных о реальном уровне зарплат большинства граждан, хотя это важнейший показатель для макроэкономики и социальной политики. Пока Росстат остается «отделом хорошего настроения» при Минэкономики, игра в цифры продолжится», — заявил Миронов.

По мнению депутата, Росстат нужно подчинить напрямую президенту России, и цифры «будут ближе к реальности». Он также считает, что для реального роста средних зарплат нужно повышать МРОТ — минимум до 50 тысяч рублей.

23 февраля ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сообщил, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей. Согласно материалам, с ноября 2025 года средняя зарплата по стране составляет 98 192 рубля. В ноябре предыдущего года этот показатель находился на уровне 86 399 рублей.

Ранее разрыв между максимальными и минимальными зарплатами в России увеличился на 50 тысяч рублей.