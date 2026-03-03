Международное энергетическое агентство соберется на внеочередную встречу

Международное энергетическое агентство (МЭА) созвало внеочередное заседание на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в социальной сети X. сообщил глава организации Фатих Бироль.

«Учитывая события на Ближнем Востоке и последствия для энергетической безопасности, я созвал сегодня внеочередное совещание правительств стран-участниц», — написал он.

По словам Бироля, они обсудят ситуацию на рынке нефти и газа и варианты реагирования на сбои.

До этого в МИД России заявили, что остановка судоходства в Ормузском проливе может вызвать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, как война Израиля и США с Ираном повлияет на нефть и рубль.