В кипрский особняк Пугачевой могла прилететь иранская ракета

Дом российской певицы Аллы Пугачевой, покинувшей Россию после начала СВО, и ее мужа-юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) на Кипре мог попасть под удар иранской ракеты. К такому выводу пришло издание «Абзац», изучив данные о недавних атаках на остров.

Особняк народной артистки СССР находится в районе Лимассола. Там же неподалеку расположена британская военная база Акротири, по которой поздно вечером 1 марта ударили иранские ракеты.

Местные жители поделились в соцсетях, что слышали звук взрыва. При этом они не получали никаких официальных оповещений о воздушной угрозе. Люди пожаловались, что ситуация их беспокоит, а бомбоубежищ и других укрытий от ракетных атак и налетов БПЛА в Лимассоле нет.

Пугачева со своими детьми — Кристиной Орбакайте, Гарри и Лизой — сейчас как раз находится на Кипре, недавно она по традиции «разрешила весну» в социальных сетях, опубликовав сообщение о начале марта. Галкина в Лимассоле нет, он дает концерты в рамках гастрольного тура по Европе.

У звездной пары на острове особняк с закрытой охраняемой территорией стоимостью около 4 млн и пентхаус в престижном центральном жилом районе Лимассола — Неаполисе. По неподтвержденной информации, Пугачева пыталась продать эти апартаменты за 18 млн.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее стало известно о планируемом возвращении Пугачевой в Россию.