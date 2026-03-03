Размер шрифта
В Иране раскрыли детали атаки на офисы Совета экспертов, избирающего верховного лидера

Офисы Совета экспертов в Куме и Тегеране были эвакуированы перед атакой
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

В Куме и Тегеране заблаговременно эвакуировали офисы Совета экспертов, который избирает верховного лидера Ирана. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана.

«Несмотря на мощные атаки, эти здания были эвакуированы заранее. К счастью, жертв не было», — говорится в заявлении.

Офисы Совета экспертов в Куме и Тегеране были атакованы 3 марта.

В Иране после ликвидации верховного лидера аятоллы Али Хаменеи был сформирован временный руководящий совет, в который вошли президент страны Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи и член совета стражей конституции Алирез Арафи. Главная задача совета — обеспечить непрерывное руководство страной на время отсутствия верховного лидера. Его должен будет выбрать Совет экспертов — специальный орган, избирающий главного руководителя страны.

По данным CNN, сын Хаменеи, 56-летний Моджтаба Хаменеи, является первым претендентом на должность верховного лидера Ирана.

В свою очередь младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков предположил, что новым духовным лидером Ирана после Хаменеи может стать Алирез Арафи.

Ранее Трамп назвал причину ликвидации Хаменеи.

 
