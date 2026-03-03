Волочкова заявила, что Джима Керри давно нет в живых и его заменяет двойник

В сети завирусилась конспирологическая теория о наличии у Джима Керри двойника из-за сильно изменившейся внешности актера. Российская балерина Анастасия Волочкова, которая не раз рассказывала о романе с голливудской звездой, в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила, что появившийся на публике человек — не настоящий Джим Керри, потому что актер уже давно умер.

«Это двойник и провокация. У меня с Джимом были близкие отношения. И я знаю, как он выглядел. Дело в том, что Джима Керри, к сожалению, уже давно нет в живых. То, что слагают эти все слухи, легенды, что якобы он жив и действительно существует какой-то двойник — это все фейки, это не настоящее. У меня с Джимом Керри были близкие отношения, мы познакомились в 2001 году. Нас познакомил Боб Ван Ронкель, это продюсер голливудских артистов в России. И тогда Боб Ван Ронкель сообщил Джиму Керри, что он знаком со мной, с русской балериной. У меня был спектакль «Жизель» в Большом театре, Джим Керри несколькими частными джетами, частными самолетами прилетел в Москву, и после спектакля мы с ним познакомились», — сказала она.

Волочкова вспомнила, что встречалась с Керри несколько раз — когда он прилетал в Москву к ней на спектакль и когда она гастролировала по США. По словам балерины, их связывали романтические отношения, а Керри был глубоким и ранимым человеком.

«Я в тот момент жила с Сулейманом Керимовым. И Сулейман поставил многочисленное количество охраны, потому что он с большой ревностью ко мне относился, но я просто к Джиму относилась как к голливудскому актеру. Конечно, для меня это тоже было событием — познакомиться с такой величиной, с такой голливудской звездой. Я показала Джиму Москву, Воробьевы горы, нас окружило огромное количество поклонников, которые просили возможности сфотографироваться, взять автографы. Но нам с Джимом, поскольку мы разговаривали оба на английском языке, естественно, захотелось скрыться. Мы спустились вниз по лестнице, чтобы нас никто не видел, к реке поближе, чтобы мы просто могли поговорить. И тогда в рамках этого разговора, я поняла, что за тем фильмом «Маска», в котором играл Джим Керри, и этим всем юмором скрывается на самом деле очень глубокий человек с такой израненной душой, как и у меня на тот момент уже она была изранена. И когда мы настолько с первого взгляда влюбились друг в друга, я Джиму сказала: «Джим, лучше не влюбляться сразу вот так, потому что я не оставлю Россию и не оставлю Большой театр». Мне тогда так казалось, что Большой театр не оставлю, Россию-то не оставляла и не оставлю никогда в жизни. А он сказал: «А я не оставлю Голливуд». И я знаю этого человека. А потом, когда мы уже расстались с Сулейманом Керимовым, нас опять с Джимом соединила судьба. Я поехала на гастроли, полетела с гала-концертами мировых звезд в штат Вейл, в Америку, и туда прилетел Джим. И вот тогда начались наши романтические отношения», — добавила она.

Волочкова подчеркнула, что помнит, как выглядел Джим Керри, и предположила, что появление его двойника связано с делом Джеффри Эпштейна.

«Люди добрые, и вы мне будете рассказывать, как выглядел Джим Керри! Я знаю просто все-все-все, что связано с ним, я имею в виду духовно и физически. Поэтому то, что нам люди пытаются представить, это фейк, это связано все с этим Эпштейном, который тоже, по-моему, уже переворачивается там в гробу. Но дело в том, что просто никакой фейк не заменит ту личность, которая в жизни была реальностью и дарила людям радость и творчество. Поэтому премии, возможность дать автографы — это может сделать любой клоун. А для того, чтобы быть Джимом Керри, им для начала нужно стать. И это очень большой путь», — уточнила она.

26 февраля Джиму Керри дали национальную французскую кинопремию «Сезар» за вклад в кинематограф. Получая награду, актер произнес длинную благодарственную речь на французском языке, где восхищался иконами французского кино и рассказывал о своих французских корнях.

После появления Керри на церемонии в интернете начали обсуждать его изменившуюся внешность. Согласно конспирологической теории, актера на сцене не было: его заменял двойник. В качестве доказательств пользователи сравнивают фотографии десятилетней давности с новыми: у Керри якобы изменилась форма глаз, их цвет, голос и мимика.

