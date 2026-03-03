Иркутянин вырыл под домом бункер на случай «катастрофы»

В Иркутской области 37-летний местный житель вырыл под своим домом подземный бункер с оружием и боеприпасами, готовясь к «катастрофе», его нашли оперативники, которые ехали проверять информацию о нарколаборатории. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков получили данные, что мужчина организовал нарколабораторию на своем участке. Прибыв на место, в одной из комнат дома они обнаружили люк, ведущий в подземный бункер.

Там находились комнаты с запасами продуктов, стены были укреплены бетоном и изолирующими материалами, проведены системы подачи воды, воздуха и дистанционного наблюдения.

В бункере полицейские обнаружили и изъяли два пистолета, боеприпасы, гильзы, силиконовые маски, наручники, ножи и томагавк. Экспертиза подтвердила, что оружие и патроны пригодны для стрельбы. Мужчина пояснил, что увлекается инженерным творчеством и построил бункер для выживания на случай катастрофы.

Уголовное дело о незаконном хранении оружия направлено в суд.

Ранее арсенал оружия нашли силовики у сахалинца.