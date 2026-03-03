Размер шрифта
«Махонинских» признали террористами

Росфинмониторинг: ОПГ «Махонинские» внесено в перечень террористов в РФ
ЦОС ФСБ РФ

Преступное сообщество «Махонинские» внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Среди членов группы, в частности, числятся Андрей, Александр, Никита, Марина и Людмила Махонины, а также Максим Попов.

6 февраля в правоохранительных органах сообщили, что Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на 1,3 млрд рублей у ОПГ «Махонинские», которое включало автомобили, бизнес, недвижимость, длинноствольное охотничье оружие.

До этого в Генпрокуратуре заявили, что «Махонинские», пользуясь неформальными отношениями с властями и правоохранительными органами, занимались вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием своих конкурентов и оппонентов.

«Махонинские» появились в 1990-е годы в качестве ОПГ Андрея и Александра Махониных. По данным следствия, и у Махониных, и у активных участников движения был «криминальный опыт», который использовался для создания группировок.

Ранее экс-депутата Смоленской областной думы внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ.

 
