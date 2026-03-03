Объединение основателя Wargaming.net разработчика «Мира танков» признали экстремистским

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла в перечень экстремистских организаций объединение, в которое входят бывший владелец компании-разработчика «Мира танков» Малик Хатажаев и основатель Wargaming.net Виктор Кислый. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов: <...> объединение, включающее: Кислого Виктора Владимировича, родившегося 3 августа 1976 года в городе Минске Республики Беларусь, Хатажаева Малика Атхамовича, родившегося 2 октября 1963 года в городе Легнице Республики Польша», — отмечается в списке.

4 апреля 2022 года компания Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии. В пресс-службе компании журналистам «Газеты.Ru» рассказали, что с 31 марта Wargaming передала свой игровой бизнес в этих двух странах под управление Lesta Studio.

В июле того же года стало известно, что Wargaming продала свой бизнес в Белоруссии и России. В результате новым владельцем белорусского СООО «Гейм стрим» и российского ООО «Леста» стал Малик Хатажаев.

17 апреля 2025 года суд в Москве по иску Генеральной прокуратуры РФ наложил арест на юрлица группы компаний «Леста Игры». Позднее Хатажаев и Кислый были признаны экстремистами, и суд обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале компаний ГК «Леста Игры».

Ранее разработчик игры World of Tanks объявил сбор денег на помощь Украине.