Армия

СМИ раскрыли этапы операции США в Иране

NBC: военная операция США против Ирана будет проходить в несколько этапов
Reuters

Военная операция США против Ирана будет проходить в несколько этапов. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с планом кампании Вашингтона.

По его данным, американская стратегия подразумевает, что атаки будут идти с окраин вглубь территории Ирана. На первом этапе Соединенные Штаты применили для ударов по Ирану крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»), а также высокоточные боеприпасы большой дальности и боеприпасы, которые запускаются с самолетов и находятся вне зоны досягаемости систем противовоздушной обороны (ПВО). Эти удары, как сообщил источник, были направлены на ослабление оборонительной позиции Ирана и подготовили условия для последующего применения пилотируемой авиации.

Следующий этап предполагает использование тяжелых стратегических бомбардировщиков B-1 и B-2. Их целями станут более укрепленные объекты, включая ракетные шахты и подземные хранилища, в том числе в горах. Для их уничтожения планируется применить тяжелые авиабомбы. Других дальнейших фаз операции в Иране источник NBC раскрывать не стал. Он лишь уточнил, что удары по ядерным объектам пока не планируются, однако не исключил их в будущем.

До этого телеканал CBS News сообщил, что президент США Дональд Трамп будет продолжать операцию в Иране, пока не достигнет трех целей. По сведениям источника в американской администрации, Трамп хочет уничтожить ракетные силы и ВМС Ирана, не дать Ирану «разработать ядерное оружие», а также лишить Тегеран возможности «вооружать, финансировать и руководить «террористическими армиями» в других странах.

Ранее в США рассказали о последствиях атаки Трампа на Иран.

 
