В Свердловской области мужчина выстрелил в соседа по гаражу из-за спора о снеге

На Урале мужчина расправился с соседом, выстрелив в него через лобовое стекло

На Урале мужчина расправился с соседом из-за снега у гаража. Об этом сообщается Telegram-канале судов Свердловской области.

Асбестовский городской суд вынес приговор Сергею Данилову, совершившему расправу над соседом. Инциден произошел 28 января 2024 года на улицк Февральской в поселке Малышева.

Он хладнокровно выстрелил в жертву из охотничьего ружья через лобовое стекло его автомобиля. Мотивом стал давний личный конфликт между мужчинами, обострившийся из-за недавнего спора о снеге. Потерпевший обвинил его в том, что он забросал снегом вход в его гараж.

В суде Данилов не признал вину и утверждал, что действовал в состоянии аффекта, вызванного многолетними издевательствами и поведением жертвы, однако экспертиза это опровергла.

Стрелок был признан виновным и получил восемь лет десять месяцев колонии строгого режима. Суд также взыскал компенсацию морального вреда в пользу родственников потерпевшего.

