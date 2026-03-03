Размер шрифта
Дмитриев прокомментировал повышение цен на нефть

Дмитриев: сомневающихся в росте цен на нефть выше $100 стало меньше
kadmitriev/X

Прогноз по цене нефти выше $100 за баррель воспринимается теперь не так скептически. Об этом в социальной сети X заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Когда был озвучен прогноз о цене выше $100, многие сомневались, сейчас сомневающихся стало меньше», — написал он.

До этого МИД России заявил, что остановка судоходства в Ормузском проливе может вызвать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа.

1 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен в настоящее время закрывать Ормузский пролив для судоходства.

Секретарь Совета по определению политической целесообразности Ирана генерал Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления» — но не для судов, связанных с США или Израилем — странами, ударившими по Ирану.

Ранее стало известно, что Индия может увеличить закупки нефти у РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

 
