США и Израиль атаковали аэропорт в столице Ирана

ВС Израиля и США атаковали аэропорт Мехрабад в центре иранской столицы. Об этом сообщает NourNews.

Информация о пострадавших не приводится.

До этого официальный представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что США и Израиль ждет расплата за атаки на Иран.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».