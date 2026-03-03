Джим Керри узнал о насмешках над собой: «Ему грустно»

Актер Джим Керри в беседе высказался о людях, критикующих его внешность. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник, приближенный к 64-летней звезде фильма «Маска».

Канадско-американский артист недавно посетил церемонию вручения премии «Сезар» в Париже. После зрители и пользователи соцсетей обратили внимание на его одутловатое лицо и странное поведение. Некоторые даже предположили, что настоящего Джима Керри заменили клоном. По словам источника, актер узнал о насмешках над собой из загрустил.

«Джиму грустно. Не потому, что люди ставят под вопрос или высмеивают его внешность, его это совсем не беспокоит. Скорее, ему грустно от того, что они глупы», — говорит инсайдер.

Источник утверждает, что Керри удивляется наличию в мире людей, верящих, что кому-то придет в голову заменять актера в его возрасте клоном.

«Все превратилось в конспирологическую теорию, и его расстраивает, что люди на самом деле верят, что он не настоящий Джим Керри», — добавил приятель.

До этого российская балерина Анастасия Волочкова, которая не раз рассказывала о романе с голливудской звездой, в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила, что появившийся на публике человек — не настоящий Джим Керри.

Ранее офтальмолог назвал три причины, почему у Джима Керри мог измениться цвет глаз.